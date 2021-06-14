Генсек НАТО дал понять, чем Альянс будет отвечать на ядерную мощь Путина

В Североатлантическом альянсе готовы дать ответ на наращивание военной мощи РФ, однако копировать ее усиление ядерного вооружения они не намерены.

Об этом 13 июня сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам Альянс реализовал самое большое усиление коллективной обороны со времен холодной войны и будет продолжать наращивать ее мощь. У них также есть боеспособные войска на восточном фланге НАТО в странах Балтии и Польше. Столтенберг также подчеркнул, что Альянс не будет копировать действия РФ, однако готовы дать твердый и четкий ответ.

Во время президентства Дональда Трампа США вышли из договора времен холодной войны в 2019 году, обвинив РФ в его нарушении.

При этом генсек НАТО подчеркивает, что в Альянсе будут готовы отреагировать на наращивание военной мощи РФ, а именно ядерного оружия. Так, НАТО могут прибегнуть к усилению противовоздушной и противоракетной обороны.

Столтенберг отметил, что подход Альянса к РФ основывается на оборонительных действиях и переговорах.

Напомним, что эксперт рассказал "Телеграфу", чего ждать Украине от саммита НАТО 14 июня.