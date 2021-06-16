"Все бы ничего, но выпирающий бронежилет…": в сети обсуждают первые фото и видео встречи Путина с Байденом

Среди пользователей сети уже началось обсуждение первых фото и видео со встречи президента Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным в Женеве.
Об этом 16 июня сообщили пользователи сети Твиттер.
Один из пользователей под ником "Մιtαuskαs" заметил, что верхняя часть тела президента РФ выглядит слегка неестественно и предположил, что он надел бронежилет.
"Хорошо, наверное, быть самым влиятельным политиком мира, которого все должны уважать и бояться.... Если бы только не этот предательски выпирающий бронежелет...", — написал он и также поделился фотографией Путина со встречи в Женеве.
Хорошо, наверное, быть самым влиятельным политиком мира, которого все должны уважать и бояться.... Если бы только не этот предательски выпирающий бронежелет... pic.twitter.com/ap0mvwoNHm— Մιtαuskαs (@A_Vit_) June 16, 2021
Второй пользователь сети отметил весьма странную походку Путина, когда тот вышел из машины и проследовал ко входу в виллу.
"Походка странная. Пынеходы плохо подогнали?", — написали в посте в Твиттере.
Походка странная. Пынеходы плохо подогнали? pic.twitter.com/gUCbV5lrTf— Грани.Ру (@GraniTweet) June 16, 2021
В Твиттере пользователя под ником "Усы Пескова" прокомментировали новость о том, что Путин во время переговоров будет сидеть справа, что означает, что он "хозяин" саммита.
"Страшно представить, в какой экстаз впали бы наши федеральные СМИ, если бы Путин на встрече с Байденом еще раз ловко поймал ручку!", — написали в Твиттере.
Страшно представить, в какой экстаз впали бы наши федеральные СМИ, если бы Путин на встрече с Байденом еще раз ловко поймал ручку! pic.twitter.com/lXhntgFbsx— Усы Пескова (@Sandy_mustache) June 16, 2021
Напомним, что "Телеграф" следит за главными событиями вокруг встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в режиме онлайн.