Коронавирус в Европе продолжает отступать: уже половина стран оказались в "зеленой зоне"

Половина стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны уже находится в "зеленой зоне" по ситуации с Covid-19. Соответствующие данные приводит Европейский центр предупреждения и контроля заболеваний.

Как можно заметить по карте, половина стран и регионов Европы на карте закрашены зеленым цветом, что говорит о наименьшем уровне эпидемической угрозы. Полностью "желтыми" остаются только Франция, Бельгия, страны Балтии, Португалия и Кипр.

Почти все "красные зоны" сосредоточены на территории Швеции и Испании, а единственная полностью "красная" страна - Нидерланды.

Критериями для разделения на зоны является не только количество выявленных случаев, но и количество тестов относительно количества населения и процент положительных тестов среди всех сделанных.

По данным ECDC, на данный момент прививки по крайней мере первой дозой вакцины получили почти 54% европейцев, а полностью привиты - уже 30% взрослого населения.