Греция изменила правила въезда для туристов: что важно знать

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях для туристов, въезжающих в страну.

Об этом сообщает в субботу, 19 июня,греческая ежедневная газета "Ekathimerini".

Во-первых, правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста на коронавирус COVID-19.

Во-вторых, минимальный возраст, при котором въезжающие в страну дети должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не заражены COVID, был увеличен с 6 до 12 лет в соответствии с руководящими принципами Европейского Союза.

"Вышеупомянутые изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешены второстепенные поездки в Грецию и из Греции", - отмечает газета.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о цифровой вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

"Изменения применяются к существующим правилам, которые требуют от путешественников предъявления справки об отрицательном результате ПЦР, вакцинации или диагноза Covid-19, сделанного за последние два-девять месяцев", - говорится в информации.

Как сообщалось, в мае 2021 года украинцы забронировали наибольшее количество авиабилетов за этот и прошлый годы, при этом самыми популярными направлениями стали Турция, Грузия, Черногория, Беларусь, Греция.