Скачать
Суббота, 19.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ахметов против государства: пока олигарх зарабатывает, "Энергоатом" - в проигрыше
Ахметов против государства: пока олигарх зарабатывает, "Энергоатом" - в проигрыше
Все дело в деньгах: адвокат Дугарь рассказал, зачем она пришла в Офис президента (фото, видео)
Все дело в деньгах: адвокат Дугарь рассказал, зачем она пришла в Офис президента (фото, видео)
Итоги дня 19 июня: "месть" Лукашенко Украине, потоп в Ялте, новые дела против Шария
Итоги дня 19 июня: "месть" Лукашенко Украине, потоп в Ялте, новые дела против Шария
Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)
Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)

Греция изменила правила въезда для туристов: что важно знать

Греция изменила правила въезда для туристов: что важно знать
23:18 Сегодня Телеграф https://www.tourdom.ru/

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях для туристов, въезжающих в страну.

Об этом сообщает в субботу, 19 июня,греческая ежедневная газета "Ekathimerini".

Во-первых, правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста на коронавирус COVID-19.

Во-вторых, минимальный возраст, при котором въезжающие в страну дети должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не заражены COVID, был увеличен с 6 до 12 лет в соответствии с руководящими принципами Европейского Союза.

"Вышеупомянутые изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешены второстепенные поездки в Грецию и из Греции", - отмечает газета.

Германия увидела улучшение ковидной ситуации в Украине: страну исключат из "красной зоны"

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о цифровой вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

"Изменения применяются к существующим правилам, которые требуют от путешественников предъявления справки об отрицательном результате ПЦР, вакцинации или диагноза Covid-19, сделанного за последние два-девять месяцев", - говорится в информации.

Как сообщалось, в мае 2021 года украинцы забронировали наибольшее количество авиабилетов за этот и прошлый годы, при этом самыми популярными направлениями стали Турция, Грузия, Черногория, Беларусь, Греция.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 80

Все по теме:

Греция, Туристы, Правила, Требования, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сокрушительный потоп в Ялте унес жизнь одного человека (видео)
02 Достали из воды с разбитой головой: возле ресторана в Днепре произошла трагедия с женщиной (фото)
03 Масштабы потопа в Ялте сняли на видео с высоты
04 У Байдена ответили по поводу "заморозки" военной помощи Украине
05 Лукашенко сказал, как отомстит Украине за закрытие полетов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ушел из жизни популярный украинский блогер Горький Лук
Ушел из жизни популярный украинский блогер Горький Лук
&quot;Вихрей было несколько&quot;: у побережья Одессы засняли впечатляющий смерч (видео)
"Вихрей было несколько": у побережья Одессы засняли впечатляющий смерч (видео)
На празднование Дня независимости Украина потратит беспрецедентную сумму
На празднование Дня независимости Украина потратит беспрецедентную сумму
&quot;Больше всего хотела увидеть &quot;своих мальчиков&quot;: стало известно, о чем говорила принцесса Диана в своем последнем телефонном звонке
Стало известно, о чем говорила принцесса Диана в своем последнем телефонном звонке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь