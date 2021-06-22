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Насколько далеко готова зайти Турция в своей поддержке Украины

Насколько далеко готова зайти Турция в своей поддержке Украины
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф

Во время визита Владимира Зеленского в Стамбул весной этого года основной целью было заручиться поддержкой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении России, что является более важным приоритетом, чем торговля и инвестиции.

О векторе развития взаимоотношений двух стран рассказывается в статье интернет-издания Aljazeera.com, с переводом которой вас знакомит "Телеграф".

Первая половина 2021 года характеризуется усилением напряжения в отношениях России и Украины. С конца марта Москва наращивала войска на украинско-российской границе. По данным Киева недалеко от линии соприкосновения в Донбассе было сконцентрировано около 40 тыс российских военнослужащих, и столько же - в Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году.

Хотя основным партнером, на которого ориентируется Зеленский, являются Соединенные Штаты, у него есть все основания рассчитывать и на Турцию. Анкара отказывается признать аннексию Крыма и предлагает Украине риторическую поддержку. В совместном заявлении Эрдоган и Зеленский пообещали продолжить "согласованные шаги, направленные на [..] деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях". Формулировка соответствует их последнему совместному заявлению от октября 2020 года, когда два лидера встречались в Турции.

Эрдоган также подтвердил свою приверженность так называемой Крымской платформе, запущенной Киевом и поддерживаемой администрацией Байдена, которая направлена на оказание давления на Россию. Турция намерена использовать внешнеполитическую инициативу для направления экономической помощи крымским татарам в регионах, граничащих с полуостровом.

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В отношениях между Украиной и Турцией есть определенное содержание, а не просто громкая риторика. В 2019 году Киев приобрел 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 - ту самую систему вооружения, которая дала турецким союзникам преимущество на полях сражений в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Генерал Руслан Хомчак, главнокомандующий вооруженными силами Украины, подтвердил планы приобретения еще пяти БПЛА.

Две страны давно обсуждают совместное оборонное производство: Турция получает выгоду от украинской промышленности, которая была отрезана от российского рынка, а Украина получает доступ к технологиям беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, турецкое правительство использует свои связи с Украиной, чтобы привлечь США. В то время как перезагрузка отношений, которой Эрдоган пытается добиться с Западом, приносит свои плоды в отношении ЕС, команда Байдена некоторое время игнорирует попытки Анкары. Вашингтон не принимает за чистую монету аргументы о том, что Турция является единственной державой, готовой и желающей обуздать экспансионизм Москвы, будь то в Ливии, Сирии или на Южном Кавказе. Взаимодействие Эрдогана с Путиным оставило неизгладимое негативное впечатление по ту сторону Атлантики.

Теперь рост напряженности в отношениях между Россией и Украиной дает Турции возможность активизировать свои связи с Америкой и остальными членами НАТО после затишья.

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Команда Байдена предпочла ввести новый раунд санкций против России, связанный с вмешательством в американскую политику, а не в Украину, вместо того, чтобы наращивать американское военное присутствие в регионе.

Таким образом, Турция вряд ли пойдет на риск лобового столкновения с Россией из-за Украины. На совместной с Зеленским пресс-конференции Эрдоган призывал к деэскалации в Черном море. Нет никаких указаний на то, что Турция готова повышать ставки, направляя прямую военную помощь на передовую, как это было в прошлом году в Нагорном Карабахе или Ливии.

Турция не в состоянии склонить баланс сил в пользу Киева и, кроме того, может столкнуться с тяжелыми последствиями.

Самое главное, что Украина, похоже, тоже не находится в режиме эскалации. Несмотря на все обвинения с российской стороны, Зеленский не бьет в барабан и не собирает войска на востоке. Это было бы явно контрпродуктивным, поскольку это укрепило бы мнение Москвы о провокациях Киева или, что еще хуже, предоставило бы предлог для нападения. Скорее, украинский президент пытается заручиться дипломатической поддержкой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Брюссель обсуждал ситуацию в Украине в рамках консультаций с НАТО. Там он встречался и с министром иностранных дел Киева Дмитрием Кулебой. Североатлантический союз будет демонстрировать единство, но, вероятно, не слишком остро будет реагировать на бряцание оружием русских.

Отношения Турции с Украиной говорят нам кое-что важное о ее стратегии по отношению к России. При всей своей чванливости Анкара следит за тем, чтобы конкуренция с Москвой не вырвалась из-под контроля. Эрдоган может быть гораздо менее склонен к риску, чем бывшие защитники внешней политики Турции, но он осознает, что разборки с русскими из-за Донбасса или Крыма сопряжены с большими издержками и небольшими выгодами, если таковые вообще имеются.

Несмотря на все шансы на это, лучшим вариантом для Турции является "мягкий баланс": одновременно сотрудничать с Россией на постсоветском пространстве, прятаться за щитом сдерживания НАТО и налаживать связи в сфере безопасности с Азербайджаном, Грузией или Украиной. Как и в 2014 году, Анкара будет стремиться избежать конфликта, не теряя лица.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Украина, Турция, НАТО, Сотрудничество, Военная помощь.
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