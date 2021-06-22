Россия влипла в шпионский скандал из-за отправленных в Италию на борьбу с COVID-19 врачей

Италия обвинила в шпионаже российских военных, которые посещали страну в конце марта 2020 года в рамках миссии по предоставлению помощи по борьбе с коронавирусом.

Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

По его данным, помогавшие с дезинфекцией зданий от патогена военные химики на самом деле находились на миссии Минобороны РФ.

В их задание входил сбор информации о военных объектах Италии и организации тамошней системы безопасности, поскольку в то время этим вопросам в стране уделяли меньше внимания.

Издание отмечает, что российские войска в городе Брешиа даже смогли попасть на территорию, на которой расположены две из важнейших баз НАТО, а также где расположены бомбоубежища итальянской аэронавтики и американское ядерное оружие.

Также в задание российских военных входил сбор информации о коронавирусе и о итальянских разработках в области борьбы с ним и создании вакцин.

Как сообщалось ранее, шпионские скандалы между Италией и РФ возникали и ранее, так в марте 2021 года был арестован офицер национальных Военно-морских сил за передачу секретных документов НАТО россиянину.