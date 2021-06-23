Еще одна страна-соседка Украины зафиксировала заражение новым штаммом коронавируса

В Словакии обнаружили первый случай заражения штаммом "Дельта" - у человека, который приехал из РФ.

Об этом сообщило Aktuality.

По словам главного санврача страны Яна Микаса, человек не имел тесных контактов и не был госпитализирован. На данный момент он находится на карантине и выполняет противоэпидемические мероприятия.

В то же время глава Минздрава страны Владимир Ленгварский считает, что повышенной опасности от выявленного случая пока нет.

Сообщалось, что заболевший человек прибыл из Санкт-Петербурга.

"Дельта" - штамм вируса, выявленный в Индии в октябре 2020 года, входит в клас эпидемиологически серьезных вариантов коронавируса, поскольку является более заразным.

Данный штамм на 60 процентов более распространяемый, чем "Альфа" (британский вариант).

Напомним, что ранее в Израиле коронавирусом заболели 125 человек. Так, в стране ожидают начала новой вспышки.