Во вторник, 22 июня, вечером толстый слой града во многих местах покрыл луга, дороги и поля Верхней Баварии (Германия). В других частях региона прошли сильные штормы. Градом побило дома и машины. Нанесен многомиллионный ущерб.

Об этом сообщает издаваемый в Мюнхене немецкий таблоид "Abendzeitung".

"Серия гроз продолжилась во вторник вечером - и снова нанесла большой ущерб. Особенно сильно пострадали южные пригороды Мюнхена. В деревне Оттобрунн был сильныйград. Шторм обрушился на пригород Мюнхена ненадолго, но очень сильно", - говорится в сообщении.

Так называемая суперячейка создавала там градовые массы

"Дальше это было похоже на зиму: улицы и владения были засыпаны градом и белоснежны. Жителям приходилось убирать град со своих владений вениками и лопатами", - говорится в заметке.

Из-за разгула стихии целые улицы оказались под водой. Пожарная служба постоянно использовалась для откачки подземных переходов. "Материальный ущерб огромен, к счастью, о травмах нет", - пишет издание.

В Мюнхене пожарная команда зарегистрировала более 100 операций, связанных с ураганом, в городских районах, сосредоточенных на севере и западе.

Непогода повлекла за собой множество мелких повреждений, а также упавшие ветки, затопленные подвалы и улицы под водой. В Фельдмохинге экстренным службам потребовалось много усилий после того, как подземная автостоянка площадью около 4000 м² была затоплена.

Как сообщалось, сильнейшие ливни обрушились на оккупированный Россией Крым, в результате чего Керчь и Ялта буквально оказались под водой.