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Германия останавливает наземное и авиасообщение с Россией

Германия останавливает наземное и авиасообщение с Россией
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Германия планирует остановить авиа- и наземное сообщение с Россией из-за вспышки коронавируса в РФ. Правила въезда для приезжающих в страну россиян изменятся уже с 27 июня.

Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того,  уточняется, что для россиян, пребывающих из третьих стран, будут усилены ограничения. Их обяжут проходить двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения.

Стоит отметить, что в последние время в России фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки в России было зафиксировано 20 393 новых случая Covid-19 и 601 летальный исход.

Напомним, в Украине за минувшие сутки диагностировали 756 новых случаев коронавируса.  Также отметим, что Германия разрешила въезд в страну с 25 июня для украинцев, получившим две вакцины от коронавируса. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Германия, Россия, Коронавирус, Авиасообщение.
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