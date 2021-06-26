Германия останавливает наземное и авиасообщение с Россией

Германия планирует остановить авиа- и наземное сообщение с Россией из-за вспышки коронавируса в РФ. Правила въезда для приезжающих в страну россиян изменятся уже с 27 июня.

Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, уточняется, что для россиян, пребывающих из третьих стран, будут усилены ограничения. Их обяжут проходить двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения.

Стоит отметить, что в последние время в России фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки в России было зафиксировано 20 393 новых случая Covid-19 и 601 летальный исход.

Напомним, в Украине за минувшие сутки диагностировали 756 новых случаев коронавируса. Также отметим, что Германия разрешила въезд в страну с 25 июня для украинцев, получившим две вакцины от коронавируса.