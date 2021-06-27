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Пожар на курорте в Турции: огонь взяли под контроль, но погиб человек (видео)

Пожар на курорте в Турции: огонь взяли под контроль, но погиб человек (видео)
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В турецкой провинции Мугла днем 27 июня вспыхнул масштабный лесной пожар возле города Мармарис. Из-за темпов распространения огня возникли опасения о том, что он доберется и до туристических отелей, находящихся неподалеку.  

Однако, как сообщает Hurriyet со ссылкой на заявление министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, около 15:00 огонь удалось взять под контроль. 

По его словам, для тушения огня было задействовано 328 человек. Всего было задействовано 10 вертолетов и 91 единица наземной техники. 

Кроме того, в сообщении говорится, что во время пожара погиб один человек. 38-летний Геркем Хасдемир работал лесничим регионального управления лесного хозяйства Мугла. Он был в команде, которая первой отреагировала на возгорание. 

Пожар возник около 10:30 и быстро распространился, ведь в регионе температура достигла +35 градусов, а влажность воздуха упала до 20%. Кроме того, большую опасность представлял и ветер, периодически достигавший скорости в 35 километров в час (9,7 м/с). 

Как сообщалось ранее, оккупированную Ялту вновь залило дождями. Масштабы разрушений хоть и не достигли уровня предыдущего наводнения, но все равно заметно ударили по еще неоправившемуся городу. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Турция, Пожар, Стихийное бедствие.
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