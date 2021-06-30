Стала известна судьба болельщицы, спровоцировавшей массовый завал велогонщиков на "Тур де Франс" (видео)

Во Франции арестовали болельщицу велогонки "Тур де Франс" которая спровоцировала массовый завал спортсменов на первом этапе гонки 26 июня.

Об этом в среду, 30 июня, сообщает Telegram-канал "360tv".

Тогда девушка пыталась влезть в кадр с плакатом: "Привет, дедушка и бабушка". Вот только она встала слишком близко к трассе, и в нее врезался гонщик.

После этого упали многие велосипедисты.

"Говорят, что минимум 21 человек пострадал, а немец Яша Зюттерлин вовсе сошел с дистанции", - говорится в сообщении.

"Тур де Франс-2021" - стартовал в Бресте на полуострове Бретань, а завершится веломарафон 18 июля в Париже. В веломногодневке запланирован 21 этап.

Как сообщалось, украинский велогонщик добыл победу в Мировом туре впервые за 14 лет.