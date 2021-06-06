Украинский велогонщик добыл победу в Мировом туре впервые за 14 лет (видео)

В субботу, 5 июня, украинский велогонщик команды Bahrain Victorious Марк Падун выиграл этап престижной многодневки Мирового тура "Критериум Дофине-2021".
Украинец триумфовал на седьмом этапе престижной многодневки, которая проходит во французском регионе Дофине. Этот успех стал первым для представителя Украины в Мировом туре за последние 14 лет. В 2007 году украинец Ярослав Попович, выступавший за Discovery Channel, победил на пятом этапе многодневки Париж - Ницца.
"Невероятное счастье. Спасибо моей команде", - написал Падун на своей страничке в Instagram после победы.
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Видеообзор седьмого этапа "Критериум Дофине-2021":
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