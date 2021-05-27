Беларусь потеряла крупный международный спортивный турнир

Европейский союз велосипедистов (UEC) сообщил, что чемпионат Европы по велотреку-2021 в Беларуси отменен. Об этом сообщает официальный сайт организации.

По информации источника, решение было принято на заседании правления UEC в четверг, 27 мая. Отмечается, что данная мера была применена к РБ из-за политической ситуации в стране, которая возникла после задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Турнир должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборные Германии и Нидерландов по велотреку бойкотировали соревнования в Беларуси.

"Телеграф" напоминает, что из-за задержания Протасевича на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Риге возник большой скандал с флагами. Организаторы убрали официальное знамя Беларуси, а вместо него повесили оппозиционный бело-красный стяг.