Две сборные отказались ехать на чемпионат Европы в Беларусь

В Беларусь на чемпионат Европы уже отказались ехать две сборные во велотреку. На ЧЕ в Минске точно не поедут команда Нидерландов, передает nos, а также сборная Германии, сообщает официальный сайт Федерации велоспорта Германии.

Примечательно, что из-за такого бойкота турнир и вовсе может быть перенесен из Беларуси. На ближайшем заседании Европейской ассоциация велоспорта UEC, которое состоится 27 мая, организаторы решать, что делать с ЧЕ в Минске. Турнир должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня.

Отметим, данная реакция представителей Нидерландов и Германии связана с тем, что в воскресенье, 23 мая, в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. Спецслужбы РБ таким образом задержали бывшего главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, который находился на борту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Латвии, где проходит ЧМ-2021 по хоккею, заменили флаг Беларуси на бело-красный стяг.