На ЧМ-2021 по хоккею убрали флаги России и Беларуси

В центре Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, на площади с флагами стран-участников турнира были заменены два знамя. Были убраны государственные символы России и Беларуси, а на их место повесили стяг Олимпийского комитета России (ОКР) и бело-красный флаг. Соответствующие фото появились в сети.

Флаг Беларуси публично был заменен на бело-красный флаг после того, как в Минске был задержан оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого власти Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Примечательно, что власти РБ для задержания оппозиционера принудительно посадили самолет авиакомпании Ryanair, который летел с Афин в Вильнюс.

Что касается флага РФ, то он был заменен на флаг ОКР c олимпийскими кольцами в связи с решением Спортивного арбитражного суда в деле ВАДА против России о допинг-скандале.

Staķis un Rinkēvičs pie viesnīca "Latvija" nomainīja Baltkrievijas oficiālo karogu pret vesturisko. pic.twitter.com/3KhcKnHadN — raivis_spalvens (@Raivis_Spalvens) May 24, 2021

"Среди флагов ЧМ по хоккею мы поддерживаем флаг свободной Беларуси! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флагу, который символизирует режим, государственный терроризм, не место в Риге - поэтому мы его и сняли", - написал мэр Риги Мартиньш Стакис.

Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/BgVOFtXNFX — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

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