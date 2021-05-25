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На ЧМ-2021 по хоккею убрали флаги России и Беларуси

На ЧМ-2021 по хоккею убрали флаги России и Беларуси
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter MStakis

В центре Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, на площади с флагами стран-участников турнира были заменены два знамя. Были убраны государственные символы России и Беларуси, а на их место повесили стяг Олимпийского комитета России (ОКР) и бело-красный флаг. Соответствующие фото появились в сети. 

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Флаг Беларуси публично был заменен на бело-красный флаг после того, как в Минске был задержан оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого власти Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Примечательно, что власти РБ для задержания оппозиционера принудительно посадили самолет авиакомпании Ryanair, который летел с Афин в Вильнюс.

Что касается флага РФ, то он был заменен на флаг ОКР c олимпийскими кольцами в связи с решением Спортивного арбитражного суда в деле ВАДА против России о допинг-скандале

"Среди флагов ЧМ по хоккею мы поддерживаем флаг свободной Беларуси! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флагу, который символизирует режим, государственный терроризм, не место в Риге - поэтому мы его и сняли", - написал мэр Риги Мартиньш Стакис.

Со всеми результатами и видеообзорами матчей ЧМ-2021 по хоккею можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Хоккей, Рига, Латвия.
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