ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей

В пятницу, 21 мая, в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой.
Турнир пройдет в Риге на площадках "Арены Риги" и Олимпийского спортивного центра. В соревновании примут участие 16 команд, который изначально будут поделены на две группы. По итогам семи туров по четыре лучших команды из каждой группы попадут в раунд плей-офф, где сборные будут играть на вылет.
Отметим, из-за санкций WADA сборная России будет выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
В прямом эфире за хоккейным Мундиалем можно следить на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Игра", а также белорусских "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".
Составы групп:
Группа А (Олимпийский центр):ОКР, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания
Группа В (Арена Рига): Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.
Расписание и результаты матчей на ЧМ-2021 по хоккею:
ГРУППА А
Пятница, 21 мая
16:15. ОКР - Чехия
20:15. Беларусь - Словакия
Суббота, 22 мая
12:15. Дания - Швеция
16:15. Великобритания - ОКР
20:15. Чехия - Швейцария
Воскресенье, 23 мая
12:15. Великобритания - Словакия
16:15. Швеция - Беларусь
20:15. Дания - Швейцария
Понедельник, 24 мая
16:15. Словакия - ОКР
20:15. Чехия - Беларусь
Вторник, 25 мая
16:15. Великобритания - Дания
20:15. Швейцария - Швеция
Среда, 26 мая
16:15. ОКР - Дания
20:15. Беларусь - Великобритания
Четверг, 27 мая
16:15. Швейцария - Словакия
20:15. Швеция - Чехия
Пятница, 28 мая
16:15. Швеция - Великобритания
20:15. Дания - Беларусь
Суббота, 29 мая
12:15. Чехия - Великобритания
16:15. Швейцария - ОКР
20:15. Словакия - Дания
Воскресенье, 30 мая
16:15. Беларусь - Швейцария
20:15. Швеция - Словакия
Понедельник, 31 мая
16:15. Чехия - Дания
20:15. ОКР - Швеция
Вторник, 1 июня
12:15. Швейцария - Великобритания
16:15. Словакия - Чехия
20:15. ОКР - Беларусь
ГРУППА В
Пятница, 21 мая
16:15. Германия - Италия
20:15. Канада - Латвия
Суббота, 22 мая
12:15. Норвегия - Германия
16:15. Финляндия - США
20:15. Латвия - Казахстан
Воскресенье, 23 мая
12:15. Норвегия - Италия
16:15. Казахстан - Финляндия
20:15. Канада - США
Понедельник, 24 мая
16:15. Латвия - Италия
20:15. Германия - Канада
Вторник, 25 мая
16:15. США - Казахстан
20:15. Финляндия - Норвегия
Среда, 26 мая
16:15. Казахстан - Германия
20:15. Канада - Норвегия
Четверг, 27 мая
16:15. США - Латвия
20:15. Финляндия - Италия
Пятница, 28 мая
16:15. Казахстан - Канада
20:15. Латвия - Норвегия
Суббота, 29 мая
12:15. Италия - Казахстан
16:15. Норвегия - США
20:15. Германия - Финляндия
Воскресенье, 30 мая
16:15. Италия - Канада
20:15. Финляндия - Латвия
Понедельник, 31 мая
16:15. США - Германия
20:15. Норвегия - Казахстан
Вторник, 1 июня
12:15. Канада - Финляндия
16:15. Италия - США
20:15. Германия - Латвия
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
Четверг, 3 июня
16:15. A1 - B4
16:15. A2 - B3
20:15. B1 - A4
20:15. B2 - A3
ПОЛУФИНАЛЫ
Суббота, 5 июня
14:15.
18:15.
МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
Воскресенье, 6 июня
15:15.
ФИНАЛ
Воскресенье, 6 июня
20:15.
Ранее "Телеграф" сообщал, что команде России назначил гимн на ЧМ-2021 по хоккею.
"Телеграф" напоминает, что изначально ЧМ-2021 по хоккею должен был пройти в Латвии и Беларуси, однако под давлением спонсоров и общественности у РБ отобрали хоккейный Мундиаль.