ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей

В пятницу, 21 мая, в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой.

Турнир пройдет в Риге на площадках "Арены Риги" и Олимпийского спортивного центра. В соревновании примут участие 16 команд, который изначально будут поделены на две группы. По итогам семи туров по четыре лучших команды из каждой группы попадут в раунд плей-офф, где сборные будут играть на вылет.

Отметим, из-за санкций WADA сборная России будет выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

В прямом эфире за хоккейным Мундиалем можно следить на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Игра", а также белорусских "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Составы групп:

Группа А (Олимпийский центр):ОКР, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания

Группа В (Арена Рига): Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.

Расписание и результаты матчей на ЧМ-2021 по хоккею:

ГРУППА А

Пятница, 21 мая

16:15. ОКР - Чехия

20:15. Беларусь - Словакия

Суббота, 22 мая

12:15. Дания - Швеция

16:15. Великобритания - ОКР

20:15. Чехия - Швейцария

Воскресенье, 23 мая

12:15. Великобритания - Словакия

16:15. Швеция - Беларусь

20:15. Дания - Швейцария

Понедельник, 24 мая

16:15. Словакия - ОКР

20:15. Чехия - Беларусь

Вторник, 25 мая

16:15. Великобритания - Дания

20:15. Швейцария - Швеция

Среда, 26 мая

16:15. ОКР - Дания

20:15. Беларусь - Великобритания

Четверг, 27 мая

16:15. Швейцария - Словакия

20:15. Швеция - Чехия

Пятница, 28 мая

16:15. Швеция - Великобритания

20:15. Дания - Беларусь

Суббота, 29 мая

12:15. Чехия - Великобритания

16:15. Швейцария - ОКР

20:15. Словакия - Дания

Воскресенье, 30 мая

16:15. Беларусь - Швейцария

20:15. Швеция - Словакия

Понедельник, 31 мая

16:15. Чехия - Дания

20:15. ОКР - Швеция

Вторник, 1 июня

12:15. Швейцария - Великобритания

16:15. Словакия - Чехия

20:15. ОКР - Беларусь

ГРУППА В

Пятница, 21 мая

16:15. Германия - Италия

20:15. Канада - Латвия

Суббота, 22 мая

12:15. Норвегия - Германия

16:15. Финляндия - США

20:15. Латвия - Казахстан

Воскресенье, 23 мая

12:15. Норвегия - Италия

16:15. Казахстан - Финляндия

20:15. Канада - США

Понедельник, 24 мая

16:15. Латвия - Италия

20:15. Германия - Канада

Вторник, 25 мая

16:15. США - Казахстан

20:15. Финляндия - Норвегия

Среда, 26 мая

16:15. Казахстан - Германия

20:15. Канада - Норвегия

Четверг, 27 мая

16:15. США - Латвия

20:15. Финляндия - Италия

Пятница, 28 мая

16:15. Казахстан - Канада

20:15. Латвия - Норвегия

Суббота, 29 мая

12:15. Италия - Казахстан

16:15. Норвегия - США

20:15. Германия - Финляндия

Воскресенье, 30 мая

16:15. Италия - Канада

20:15. Финляндия - Латвия

Понедельник, 31 мая

16:15. США - Германия

20:15. Норвегия - Казахстан

Вторник, 1 июня

12:15. Канада - Финляндия

16:15. Италия - США

20:15. Германия - Латвия

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

Четверг, 3 июня

16:15. A1 - B4

16:15. A2 - B3

20:15. B1 - A4

20:15. B2 - A3

ПОЛУФИНАЛЫ

Суббота, 5 июня

14:15.

18:15.

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

Воскресенье, 6 июня

15:15.

ФИНАЛ

Воскресенье, 6 июня

20:15.

Ранее "Телеграф" сообщал, что команде России назначил гимн на ЧМ-2021 по хоккею.

"Телеграф" напоминает, что изначально ЧМ-2021 по хоккею должен был пройти в Латвии и Беларуси, однако под давлением спонсоров и общественности у РБ отобрали хоккейный Мундиаль.