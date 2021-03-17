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Никакой "Катюши": сборной России назначили гимн на ЧМ-2021 по хоккею

Никакой "Катюши": сборной России назначили гимн на ЧМ-2021 по хоккею
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер russiahockey_en

Сборная России выступит на ближайшем чемпионате мира по хоккею под гимном Международной федерации (IIHF ). Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на слова главы организации Рене Фазеля.

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Сообщается, что на соревнованиях вместо флага РФ будет использован логотип Олимпийского комитета России. Такое решение было принято на заседании совета IIHF в среду, 17 марта. Подобные решение коснутся и женского чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Канаде в мае.

Гимн IIHF:

"Телеграф" напоминает, что ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Соревнования должны были состояться и в Беларуси, однако страна потеряла турнир.

Отметим, ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил российских спортсменов флага и гимна на всех крупных соревнованиях. В РФ хотели заменить национальный гимн для спортсменов на мелодию из песни "Катюша", однако CAS не утвердил данную затею.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Хоккей, Катюша, ЧМ-2021 по хоккею.
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