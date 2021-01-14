В России придумали, чем заменить гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира

Мелодия "Катюша" может заменить гимн РФ на крупных спортивных соревнованиях. Об этом сообщает championat.

В четверг, 14 января, прошло заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). На нем, в частности, изучали вопрос замены гимна России на Олимпиадах и чемпионатах мира в связи с решением Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS). Мелодия "Катюша" была вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

"Путем большинства голосов мы остановились на "Катюше". Ее любят дети. Мы предложили ее исполкому ОКР на рассмотрение", - рассказала председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая.

"Телеграф" напоминает, что CAS в середине декабря решил встать на сторону Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в споре с Российским антидопинговым агентствома (РУСАДА). В итоге по решению суда, российских спортсменов лишили флага, гимна и национальной атрибутики на крупнейших международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.