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В России придумали, чем заменить гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира

В России придумали, чем заменить гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф

Мелодия "Катюша" может заменить гимн РФ на крупных спортивных соревнованиях. Об этом сообщает championat.

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В четверг, 14 января, прошло заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). На нем, в частности, изучали вопрос замены гимна России на Олимпиадах и чемпионатах мира в связи с решением Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS). Мелодия "Катюша" была вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

"Путем большинства голосов мы остановились на "Катюше". Ее любят дети. Мы предложили ее исполкому ОКР на рассмотрение", - рассказала председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая.

"Телеграф" напоминает, что CAS в середине декабря решил встать на сторону Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в споре с Российским антидопинговым агентствома (РУСАДА). В итоге по решению суда, российских спортсменов лишили флага, гимна и национальной атрибутики на крупнейших международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Россия, Катюша.
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