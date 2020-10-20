"Цинично и безрассудно": Россия пыталась сорвать проведение Олимпийских игр 2020 в Токио

Российские хакеры пытались сорвать Олимпийские игры в Токио.

Министерство иностранных дел Британии заявило, что ГРУ провела "киберразведку" против ряда официальных лиц и организаций. Предположительно, атаки были проведены до того, как Игры перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Характер и масштабы кибератаки не раскрываются. Однако Минюст США предъявило обвинения шестерым офицерам ГРУ, которые предположительно ответственны за это.

По заявлению прокуратуры США, группировка стремилась сорвать зимние Олимпийские игры 2018 года, президентские выборы во Франции в 2017 году и нарушить энергосистему Украины.

"Ни одна страна не использовала свои кибернетические возможности так злонамеренно или безответственно, как Россия", - сказал помощник генерального прокурора Джон Демерс на пресс-конференции, назвав это "самой разрушительной серией кибератак, когда-либо приписываемых одной группе".

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что нападения на организаторов, спонсоров и поставщиков логистических услуг Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио были "циничными и безрассудными".

"Мы осуждаем их самым решительным образом. Великобритания будет продолжать работать с нашими союзниками, чтобы выявить и противодействовать будущим злонамеренным кибератакам", - заявил Рааб.

Как сообщалось ранее, 14 октября Норвегия обвинила Россию в кибератаке на систему электронной почты парламента.