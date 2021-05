Латвийцы вышли на улицы после исторической победы над Канадой в хоккее (видео)

В Латвии проходит 84-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В первой игровой день местные болельщики стали свидетелями исторической победы своих любимцев над командой Канады. Из-за этого события тысячи латвийцев вышли на улицы праздновать успех национальной команды.

Этот успех стал первой для Латвии победой в истории Олимпиад и чемпионатов мира в противостоянии с канадцами. Закономерно, что данный триумф привел к спонтанным массовым гуляниям в стране, несмотря на пандемию коронавируса.

Латыши также принесли цветы к посольству Канады:

Loosing is never fun. But if you have to loose a hockey game, then do it in the opening match, to the host nation, where the tradition is to bring flowers to the loosing team’s embassy. Thank you friends for your energy, kind words and . 2-0 #IIHFWorlds @2021iihfworlds pic.twitter.com/0UIytgH40f

— Kevin Rex (@Kev_Rex) May 21, 2021