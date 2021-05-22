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Латвийцы вышли на улицы после исторической победы над Канадой в хоккее (видео)

Латвийцы вышли на улицы после исторической победы над Канадой в хоккее (видео)
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter raitisfreimanis

В Латвии проходит 84-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В первой игровой день местные болельщики стали свидетелями исторической победы своих любимцев над командой Канады. Из-за этого события тысячи латвийцев вышли на улицы праздновать успех национальной команды.

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Этот успех стал первой для Латвии победой в истории Олимпиад и чемпионатов мира в противостоянии с канадцами. Закономерно, что данный триумф привел к спонтанным  массовым гуляниям в стране, несмотря на пандемию коронавируса.

Латыши также принесли цветы к посольству Канады:

"Телеграф" напоминает, что матч первого тура группового раунда ЧМ-2021 по хоккею Канада - Латвия завершился победой вторых со счетом 0:2.

С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей ЧМ-2021 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Хоккей, Латвия.
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