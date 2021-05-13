В России хоккеисты устроили побоище, досталось даже судьям (видео)

В России в матче плей-офф Юниорской хоккейной лиги "Трактор" - "Нефтяник" хоккеисты устроили жесткую драку.

В самой концовке поединка за шесть секунд до конца встречи при счете 2:4 в пользу "Нефтяника" хоккеисты устроили драку у борта, которая переросла в побоище. Судьи пытались разнять игроков, однако сами нарвались на гнев спортсменов. В итоге один из арбитров даже получил пару ударов по лицу.

Видео массового побоища на хоккее в РФ:

Ранее "Телеграф" сообщал о массовой драке хоккеистов в УХЛ. К слову, в Украине в ближайшее время может появиться сразу два чемпионата по хоккею.