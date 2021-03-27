Хоккеисты устроили побоище на льду: в ход пошли приемы ММА (видео)

В четвертьфинальном матче серии плей-офф УХЛ "Сокол" - "Мариуполь", что проходил в пятницу, 26 марта, на арене АТЭК, произошла массовая драка хоккеистов.

При счете 4:0 в пользу столичной команды за несколько секунд до окончания матча на арене произошла массовая драка. В побоище на льду приняли участие сразу несколько хоккеистов обеих команда. В итоге драка спортсменов завершилась только после вмешательства рефери. Примечательно, что хоккеисты не дрались друг с другом в боксерской стойке, а сходу пытались отправить соперника в лежачее положение, как в борьбе и ММА. Одному "бойцу" удалось даже эффектно бросить оппонента на лед.

Видео драки хоккеистов в матче "Сокол" - "Мариуполь":

Отметим, после трех игр счет в серии 2:1 в пользу киевской команды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о массовой драке 10-летних хоккеистов в России.