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Хоккеисты устроили побоище на льду: в ход пошли приемы ММА (видео)

Хоккеисты устроили побоище на льду: в ход пошли приемы ММА (видео)
15:41 Сегодня Телеграф Фото: УХЛ

В четвертьфинальном матче серии плей-офф УХЛ  "Сокол" - "Мариуполь", что проходил в пятницу, 26 марта, на арене АТЭК, произошла массовая драка хоккеистов.

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При счете 4:0 в пользу столичной команды за несколько секунд до окончания матча на арене произошла массовая драка. В побоище на льду приняли участие сразу несколько хоккеистов обеих команда. В итоге драка спортсменов завершилась только после вмешательства рефери. Примечательно, что хоккеисты не дрались друг с другом в боксерской стойке, а сходу пытались отправить соперника в лежачее положение, как в борьбе и ММА. Одному "бойцу" удалось даже эффектно бросить оппонента на лед.

Видео драки хоккеистов в матче "Сокол" - "Мариуполь":

Отметим, после трех игр счет в серии 2:1 в пользу киевской команды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о массовой драке 10-летних хоккеистов в России.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,662

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Драка, Хоккей.
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