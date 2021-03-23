В США хоккеисты с помощью хитрости забили феноменальный гол (видео)

В матче малоизвестной американской лиги USPHL хоккеисты "Шарлотт Раш" стали знаменитыми на всю страну благодаря необычно забитой шайбе в игре с "Нортерн Циклонс".

Хоккеисты "Шарлотт" Си Джей Зезима и Зак Дилл обхитрили всю оборону "Циклонс", находясь за воротами соперников. Зезима сделал вид, что попытается забить шайбу из-за ворот, однако на самом деле он отдал хитрую передачу на Дилла, который без проблем и оформил взятие ворот. Примечательно, что вся оборона "Нортерна" бросилась на нейтрализацию Си Джея, который лишь имитировал бросок.

Видео гола Дилла:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NHL (@nhl)

Данное взятие ворот стремительно набрало популярность в США и даже добралось до соцсетей НХЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборной РФ по хоккею запретили "Катюшу".