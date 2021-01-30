В НХЛ вратарь бросил соперника лицом в лед (видео)

В матче регулярного сезона НХЛ "Аризона Койотс" принимала "Анахайм Дакс". Встреча завершилась победой "Койотов" со счетом 3:2, однако запомнилась она не только зрелищной игрой, но и дракой с участием вратаря хозяев.

В концовке третьего периода голкипер "Анахайма" Джон Гибсон и форвард "Аризоны" Конор Гарланд устроили драку. После того, как хоккеист "Дакс" что-то сказал стражу ворот, нервы у Джона не выдержали, и он, схватив соперника за голову, бросил его лицом в лед. Тут же защищать одноклубников ринулись и другие спортсмены, и драка значительно выросла в масштабах. В итоге сразу двое судей понадобилось, чтобы успокоить игроков.

Видео драки хоккеистов:

Видеообзор матча Аризона Койотс - Анахайм Дакс:

"Телеграф" напоминает, что совсем недавно в России хоккеист бросил потерявшего сознание соперника головой об лед.