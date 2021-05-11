В Украине может появиться два чемпионата по хоккею

Федерация хоккея Украины (ФХУ) объявила о проведении чемпионата страны по хоккею сезона 2021/22. Об этом гласит сообщение на официальном сайте организации.

Отмечается, что прием заявок будет идти до 15 июля, а само первенство начнется в конце августа. При этом к турниру приглашаются профессиональные команды и сборные областей. Ожидается, что каждый коллектив проведет как минимум по 40 игр за сезон. Вступительный взнос не требуется, а победитель турнира получит право выступать в еврокубках.

"Телеграф" напоминает, что ранее чемпионат Украины по согласию ФХУ проводила Украинская хоккейная лига (УХЛ), однако на данный момент у сторон возник конфликт. Более того, УХЛ уже объявила что организует свой чемпионат Украины с 8-10 командами.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сын Лукашенко ударил соперника в пах во время хоккейного матча.