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Сын Лукашенко на глазах отца засадил клюшкой между ног сопернику (видео)

Сын Лукашенко на глазах отца засадил клюшкой между ног сопернику (видео)
14:47 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.by

В матче чемпионата Минска по хоккею среди любителей "Бастион" - "Щит" случился инцидент со средним сыном Александра Лукашенко Дмитрием. Об этом сообщает by.tribuna.

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За "Бастион", который добыл победу со счетом 2:0, выступают два других сына Александра - Виктор и Николай. Они оба также приняли участие во встрече. Однако ярчайшим событием в игре стали не забитые шайбы, а хамское поведение Дмитрия Лукашенко. В середине первого периода Дмитрий ударил соперника клюшкой между ног, а затем бросил его на лед. В итоге Лукашенко-младший был удален с площадки до конца встречи.

Видео инцидента в матче "Бастион" - "Щит":

Примечательно, что за игрой сыновей наблюдал их отец.

Александр Лукашенко на хоккейном матче сыновей

"Телеграф" напоминает, что из-за своей политики в Беларуси Александр Лукашенко потерял чемпионат мира по хоккею.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Беларусь, Хоккей, Александр Лукашенко.
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