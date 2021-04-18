Сын Лукашенко на глазах отца засадил клюшкой между ног сопернику (видео)

В матче чемпионата Минска по хоккею среди любителей "Бастион" - "Щит" случился инцидент со средним сыном Александра Лукашенко Дмитрием. Об этом сообщает by.tribuna.

За "Бастион", который добыл победу со счетом 2:0, выступают два других сына Александра - Виктор и Николай. Они оба также приняли участие во встрече. Однако ярчайшим событием в игре стали не забитые шайбы, а хамское поведение Дмитрия Лукашенко. В середине первого периода Дмитрий ударил соперника клюшкой между ног, а затем бросил его на лед. В итоге Лукашенко-младший был удален с площадки до конца встречи.

Видео инцидента в матче "Бастион" - "Щит":

Примечательно, что за игрой сыновей наблюдал их отец.

"Телеграф" напоминает, что из-за своей политики в Беларуси Александр Лукашенко потерял чемпионат мира по хоккею.