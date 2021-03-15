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В Беларуси попытались оправдаться за падающего перед Лукашенко лыжника

В Беларуси попытались оправдаться за падающего перед Лукашенко лыжника
Обновлено 20:37 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Трижды упавший лыжник, участвовавший в эстафетной гонке 4 по 2 км "Минской лыжни", где также бегал Александр Лукашенко и триумфировал, на самом деле участвовал в гонке не с ним, а с другими спортсменами.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По данным издания, широко разошедшееся видео с несколько раз упавшим рядом с Лукашенко лыжником записано после финиша Лукашенко на "Минской лыжне".

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Как уточнили в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти", упавший участник соревновался среди любительских команд.

Как сообщал "Телеграф", ранее журналисты NEXTA опубликовалb фильм-расследование, в котором рассказал о том, чем владеет Александр Лукашенко. Как оказалось, он недалеко ушел от президента России Владимира Путина с его дворцом в Геленджике, хотя всего этого имущества у белорусского политика в декларации о доходах нет. Также фильм прокомментировал сам Лукашенко, заявив, что в фильме "ничего нового нет". Интересно, что в Украине также не остались равнодушными к расследованию. Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко разразился гневной тирадой в адрес журналистов-расследователей из NEXTA.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 291

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Александр Лукашенко, Лыжники.
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