В Беларуси попытались оправдаться за падающего перед Лукашенко лыжника

Трижды упавший лыжник, участвовавший в эстафетной гонке 4 по 2 км "Минской лыжни", где также бегал Александр Лукашенко и триумфировал, на самом деле участвовал в гонке не с ним, а с другими спортсменами.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По данным издания, широко разошедшееся видео с несколько раз упавшим рядом с Лукашенко лыжником записано после финиша Лукашенко на "Минской лыжне".

Как уточнили в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти", упавший участник соревновался среди любительских команд.

Как сообщал "Телеграф", ранее журналисты NEXTA опубликовалb фильм-расследование, в котором рассказал о том, чем владеет Александр Лукашенко. Как оказалось, он недалеко ушел от президента России Владимира Путина с его дворцом в Геленджике, хотя всего этого имущества у белорусского политика в декларации о доходах нет. Также фильм прокомментировал сам Лукашенко, заявив, что в фильме "ничего нового нет". Интересно, что в Украине также не остались равнодушными к расследованию. Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко разразился гневной тирадой в адрес журналистов-расследователей из NEXTA.