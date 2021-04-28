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Страшная травма финского хоккеиста в матче с Россией попала на видео

Страшная травма финского хоккеиста в матче с Россией попала на видео
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter oliviamcarter

В матче второго тура группового раунда юниорского чемпионата мира по хоккею между командами Финляндии и России один из спортсменов на ровном месте получил травму.

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Финский хоккеист Оливер Капанен в конце третьего периода зацепился за конек россиянина Николая Макарова, и потеряв равновесие, головой врезался в борт. После инцидента спортсмен не сумел подняться самостоятельно, и к нему примчались врачи, которые зафиксировали его шею и на носилках унесли бедолагу в лазарет.

Видео травмы Оливера Капанена:

Позднее главный тренер "Суоми" Петри Карьялайнен поведал, что с Оливером все в порядке.

"Наши врачи говорят, что Капанен в порядке. У него болит шея и голова, но никаких рисков нет. Наши игроки вздохнули с облегчением, узнав эти новости", -  цитирует Карьялайнена Чемпионат.

Отметим, в итоге финны сумели отыграться и добыть победу по буллитам со счетом 4:3.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сын Лукашенко не совладал с нервами во время хоккейного матча.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Хоккей, Травма.
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