Страшная травма финского хоккеиста в матче с Россией попала на видео

В матче второго тура группового раунда юниорского чемпионата мира по хоккею между командами Финляндии и России один из спортсменов на ровном месте получил травму.

Финский хоккеист Оливер Капанен в конце третьего периода зацепился за конек россиянина Николая Макарова, и потеряв равновесие, головой врезался в борт. После инцидента спортсмен не сумел подняться самостоятельно, и к нему примчались врачи, которые зафиксировали его шею и на носилках унесли бедолагу в лазарет.

Видео травмы Оливера Капанена:

This doesn't look good for Oliver Kapanen #U18Worlds pic.twitter.com/FKrwWWmT4g

— Josh Bell (@JoshuaBell31) April 27, 2021