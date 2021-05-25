У Путина отреагировали на снятие флага на чемпионате мира по хоккею

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал с флагами на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

Власти Риги, где проходит турнир, решили заменить государственный флаг Беларуси на бело-красный стяг. В Кремле не оценили данную инициативу.

"Мы с вами видели, что флаг Беларуси был заменен на флаг, который не является флагом Беларуси. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", - приводит слова Пескова "РИА Новости".

Кроме того, Песков прокомментировал и замену российского флага на знамя Олимпийского комитета России (ОКР). По мнению пресс-секретаря Путина, если флаг ОКР находился в зоне проведения чемпионата мира, то проблемы здесь нет, ведь по решению CAS российская атрибутика запрещена на официальных мероприятиях на крупных международных турнирах.

"Действительно, здесь просто нужно разобраться, является ли эта площадь местом проведения чемпионата или не является. Если не является местом проведения чемпионата и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей. Но если это имеет отношение к проведению чемпионата, то, наверное, от спортивных чиновников такие рекомендации могли поступать, этого мы не исключаем", - заявил Песков.

"Телеграф" напоминает, что мэр Риги Мартинс Стакис распорядился убрать в центре города флаг Беларуси и РФ. Вместо них были вывешены бело-красный стяг и знамя Олимпийского комитета России (ОКР). Позднее после ультиматума президента IIHF Рене Фазеля в столице Латвии был убран и флаг Международной федерации хоккея. В Госдуме не оценили такого подхода и назвали Латвию "маленькой и нищей страной".

Напомним, данная реакция рижских властей последовала после того, как в воскресенье, 23 мая, в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс. В Беларуси сообщали, что самолет "заминирован", однако позднее стало понятно, что спецслужбы страны таким образом сумели задержать бывшего главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, который находился на борту. Украина жестко отреагировала на произошедшее.