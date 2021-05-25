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В России потребовали от "маленькой и нищей" Латвии извинений за снятие флага

В России потребовали от "маленькой и нищей" Латвии извинений за снятие флага
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter edgarsrinkevicsd

Член комитета Государственной Думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев потребовал извинений от латвийских властей за снятие российского и белорусского флагов, а также символики Международной федерации хоккея (IIHF).

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Свищев, требуя извинений, назвал Латвию "маленькой и нищей страной", которая делает все, чтобы обратить на себя взор НАТО. Кроме того, депутат считает, что власти Латвии ведут себя как попрошайки, вместо того, чтобы дружить с соседней Беларусью.

"Если у руководителей Латвии и Риги хватит ума, то они извинятся перед Россией, Беларусью и международной федерацией хоккея. Они должны обязательно попросить прощения и сказать, что это ошибка. Если этого не будет сделано, то это значит одно: это авантюра и провокация с целью заработать. Латвия - маленькая и бедная страна, она никому не нужна: ни Евросоюзу, ни НАТО. И они ругаются со всеми соседями. Могли бы быть хорошими соседями с Беларусью, но нет. Они это делают, чтобы на них обратили внимание партнеры по Северо-атлантическому блоку. Ведут себя, как попрошайки! Но это все не имеет никакого отношения к спорту", - цитирует Свищева "Чемпионат".

"Телеграф" напоминает, что мэр Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, Мартинс Стакис распорядился убрать в центре города флаг Беларуси и РФ. Вместо них были вывешены бело-красный стяг и знамя Олимпийского комитета России (ОКР). Позднее после ультиматума президента IIHF Рене Фазеля в Риге был убран и флаг организации.

"Телеграф" напоминает, что власти Риги решили снять флаг Беларуси из-за того, что 23 мая в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс. В Беларуси сообщали, что самолет "заминирован", однако позднее стало понятно, что спецслужбы страны таким образом сумели задержать бывшего главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, которого режим Александра Лукашенко обвиняет в терроризме. Украина жестко отреагировала на случившееся.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Россия, Беларусь, Хоккей, Латвия, Роман Протасевич.
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