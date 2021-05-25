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Скандал с флагом Беларуси на ЧМ-2021 по хоккею набирает обороты

Скандал с флагом Беларуси на ЧМ-2021 по хоккею набирает обороты
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter edgarsrinkevics

Мэр Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, Мартинс Стакис в ответ на ультиматум президента Международной федерации хоккея IIHF Рене Фазеля снял флаги организации в городе.

Дело в том, что Фазель оказался не доволен тем, что власти Риги заменили флаг Беларуси на красно-белый стяг. Рене потребовал вернуть гуссадурсвтенную символику РБ на место, либо убрать знамена IIHF. В ответ на это мэр Риги отметил, что не будет потворствовать диктаторскому режиму Лукашенко и уберет флаги IIHF.

"Президент IIHF потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Беларуси были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги IIHF. Каждый сам выбирает сторону - жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF", - написал Стакис в своем микроблоге в twitter.

"Телеграф" напоминает, что такая резкая реакция властей Риги появилась из-за того, что 23 мая в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. В Беларуси сообщали, что самолет якобы "заминирован", однако в действительности спецслужбы страны таким образом попросту задержали  бывшего главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, которого режим Лукашенко обвиняет в терроризме.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Беларусь, Хоккей, Рига, IIHF, Роман Протасевич, Лавтия.
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