Скандал с флагом Беларуси на ЧМ-2021 по хоккею набирает обороты

Мэр Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, Мартинс Стакис в ответ на ультиматум президента Международной федерации хоккея IIHF Рене Фазеля снял флаги организации в городе.

Дело в том, что Фазель оказался не доволен тем, что власти Риги заменили флаг Беларуси на красно-белый стяг. Рене потребовал вернуть гуссадурсвтенную символику РБ на место, либо убрать знамена IIHF. В ответ на это мэр Риги отметил, что не будет потворствовать диктаторскому режиму Лукашенко и уберет флаги IIHF.

"Президент IIHF потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Беларуси были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги IIHF. Каждый сам выбирает сторону - жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF", - написал Стакис в своем микроблоге в twitter.

"Телеграф" напоминает, что такая резкая реакция властей Риги появилась из-за того, что 23 мая в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. В Беларуси сообщали, что самолет якобы "заминирован", однако в действительности спецслужбы страны таким образом попросту задержали бывшего главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, которого режим Лукашенко обвиняет в терроризме.