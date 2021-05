Страшное падение велогонщика на "Джиро д’Италия" попало на видео

Словенский велогонщик Матей Мохорич угодил в неприятную ситуацию во время веломарафона "Джиро д’Италия-2021".

На одном из участков трассы словенец неправильно въехал в поворот, что привело к вылету гонщика c седла через руль. Мохорич сильно ударился головой об асфальт и не сумел продолжить заезд. По словам самого спортсмена, он получил лишь незначительные синяки, а шлем принял практически весь удар на себя. Однако небольшое сотрясение мозга помешает ему выступать в ближайшее время, поэтому он снялся с веломарафона.

Видео падения Мохорича доступно в сети:

Holy moly.

Matej Mohoric getting a different view of the Giro d’Italia. #Giro #Giro2021 pic.twitter.com/tRSlfSkUJ5

— Sam Edmund (@Sammy__Edmund) May 16, 2021