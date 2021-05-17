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Страшное падение велогонщика на "Джиро д’Италия" попало на видео

Страшное падение велогонщика на "Джиро д’Италия" попало на видео
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matmohoric

Словенский велогонщик Матей Мохорич угодил в неприятную ситуацию во время веломарафона "Джиро д’Италия-2021".

Велогонщик-хам толкнул соперника во время заезда (видео)

На одном из участков трассы словенец неправильно въехал в поворот, что привело к вылету гонщика c седла через руль. Мохорич сильно ударился головой об асфальт и не сумел продолжить заезд. По словам самого спортсмена, он получил лишь незначительные синяки, а шлем принял практически весь удар на себя. Однако небольшое сотрясение мозга помешает ему выступать в ближайшее время, поэтому он снялся с веломарафона.

Видео падения Мохорича доступно в сети:

Многодневка "Джиро д’Италия-2021" завершится 30 мая в Милане. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что швейцарский велогонщик угодил в мусорный скандал во время "Тура Фландрии".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 313

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Велоспорт, Джиро д’Италия.
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