Велогонщик-хам толкнул соперника во время заезда (видео)

Во время велогонки "Тур Фландрии" случился инцидент, который повлек к дисквалификации двух спортсменов.

Во время заезда велогонщик из Казахстана Евгений Федоров и бельгиец Отто Фергарде не поделили дорогу. Фергарде подъехал к Федорову и толкнул того в плечо. Евгений удержал равновесие и тут же решил отомстить обидчику, но при этом подрезал идущего позади соперника, непричастного к конфликту. Отто мгновенно ретировался в пелотон, однако позже обоих спортсменов дисквалифицировали за неспортивное поведение.

Видео инцидента во время "Тура Фландрии" доступно в сети:

#RVVmen Fedorov and Vergaerde have to stop racing. And this is the reason for their disqualification. #RVV21 pic.twitter.com/LOlr5KWZ4S

— Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021