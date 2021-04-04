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Велогонщик-хам толкнул соперника во время заезда (видео)

Велогонщик-хам толкнул соперника во время заезда (видео)
Обновлено 17:44 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Во время велогонки "Тур Фландрии" случился инцидент, который повлек к дисквалификации двух спортсменов.

Велогонщицу не приняли в мужскую команду из-за откровенных фото

Во время заезда велогонщик из Казахстана Евгений Федоров и бельгиец Отто Фергарде не поделили дорогу. Фергарде подъехал к Федорову и толкнул того в плечо. Евгений удержал равновесие и тут же решил отомстить обидчику, но при этом подрезал идущего позади соперника, непричастного к конфликту. Отто мгновенно ретировался в пелотон, однако позже обоих спортсменов дисквалифицировали за неспортивное поведение.

Видео инцидента во время "Тура Фландрии" доступно в сети:

Ранее "Телеграф", как в Колумбии лидер велогонки рухнул прямо на финише. А во время "Джиро ди Ломбардия-2020" велогонщика подрезала на машине пожилая женщина.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Велоспорт, Драка.
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