Велогонщика оштрафовали за вред окружающей среде: что он натворил (видео)

Во время однодневной шоссейной гонки "Тур Фландрии", что проходит в Бельгии, швейцарского велогонщика Михаэля Шера обвинили в нанесение вреда окружающей среде. Об этом сообщает eurosport.

Во время заезда спортсмен выбросил бутылку из под питьевой воды в неположенном месте. Примечательно, что Шер тут же осознал свою ошибку, досадно махнув рукой. Спустя некоторое время к Михаэлю подъехал представитель организаторов, сообщивший швейцарцу о дисквалификации. Для выброса мусора с 1 апреля предусмотрены специальные зоны. К слову, Шер схлопотал дисквалификацию всего за 100 км до финиша.

#RVVmen Schär has to leave the race too after littering in a non-litter zone. #RVV21 pic.twitter.com/2Q2kngAqpm

— Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021