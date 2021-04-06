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Велогонщика оштрафовали за вред окружающей среде: что он натворил (видео)

Велогонщика оштрафовали за вред окружающей среде: что он натворил (видео)
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram michaelschaer

Во время однодневной шоссейной гонки "Тур Фландрии", что проходит в Бельгии, швейцарского велогонщика Михаэля Шера обвинили в нанесение вреда окружающей среде. Об этом сообщает eurosport.

Лидирующий велогонщик упал прямо на линии финиша (видео)

Во время заезда спортсмен выбросил бутылку из под питьевой воды в неположенном месте. Примечательно, что Шер тут же осознал свою ошибку, досадно махнув рукой. Спустя некоторое время к Михаэлю подъехал представитель организаторов, сообщивший швейцарцу о дисквалификации. Для выброса мусора с 1 апреля предусмотрены специальные зоны.  К слову, Шер схлопотал дисквалификацию всего за 100 км до финиша.

Шер стал первым велогонщиком, которого дисквалифицировали за нанесение вреда окружающей среде. Данное правило вступило в силу всего несколько дней назад. Во время гонок-однодневок такой проступок карается дисквалификацией, а на многодневках - потерей очков.

Отметим, данное вправило ввели в велоспорт для улучшение имиджа, а также, чтобы не вредить окружающей среде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на "Туре Фландрии" велогонщик толкнул соперника.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Велоспорт, Михаэль Шер.
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