На "Тур де Франс" из-за болельщика случился массовый завал гонщиков (видео)

В субботу, 26 июня, стартовала веломногодневка "Тур де Франс-2021". Уже на первом этапе произошел массовый завал велогонщиков.

За 45 км до финиша первого этапа один из болельщиков захотел показать плакат на камеру, выйдя на дорогу. В результате в незадачливого фана врезался гонщик, который при падении спровоцировал массовый завал, ведь спортсмены ехали плотной группой. В итоге по вине зеваки пострадали масса спортсменов, в частности словенец Примож Роглич и бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma. Гонка возобновилась, а всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Виде инцидента доступно в сети:

