Во Франции тесты на коронавирус для туристов станут платными

С 7 июля туристы, которые посетили Францию, будут обязаны платить за тесты на коронавирус. Как передаёт France24, эту информацию сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Аттал.

Такое решение было принято в связи с тем, что граждане Франции также должны платить за тесты на Covid-19, когда посещают другие страны.

Что касается расценок, тестирование ПЦР будет стоить 49 евро, на антитела - 29 евро.

Туристы из стран «красного списка» будут обязаны предъявить отрицательный результат теста на ПЦР или антитела, которому не больше 48 часов до прибытия во Францию.

Несмотря на это, иностранцы должны будут сделать ещё один тест на коронавирус после приезда в страну любви и круассанов.

К территориям «красного списка» относят Афганистан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Индию, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южную Африку, Шри-Ланку, Суринам и Уругвай. Также 25 июня в этот список попали Россия, Намибия и Сейшельские острова.

Правительство Франции сообщило о том, что вакцинированные туристы обязаны будут самоизолироваться на 7 дней, а невакцинированные уйдут на 10-дневный карантин.

Туристы со стран вне «красного списка», смогут не проходить тест на Covid-19 во Франции, если они не имеют никаких признаков болезни.

Напоминаем о том, какие ограничения все еще действуют в странах ЕС из-за Covid.