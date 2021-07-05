Хорошая новость для украинцев: популярный европейский курорт разрешит въезд привитым вакциной Covishield

Остров Мадейра - автономный португальский регион, открыл свои границы для туристов, которые привиты от COVID-19 вакцинами, не одобренными ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Часть Португалии, которая находится на материке, признает только вакцины из списка ЕС. Мадейра, по словам министра охраны здоровья региона Педро Рамоса, открыта для всех, кто получил и другие прививки. Среди них, в том числе и китайский Sinovac, и индийские вакцины.

По словам Рамоса, уровень защиты у привитых вакцинами не из списка, будет таким же как и у других. COVID-сертификат ЕС включает только 4 вакцины. Но государства могут самостоятельно принимать решение о расширении перечня.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что Covishield теперь дает право въезда в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию.