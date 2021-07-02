Индия шантажом вынуждает ЕС признавать свою вакцину от COVID-19: какие страны уже одобрили ее

Covishield теперь дает право въезда в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию. Также о признании вакцины сообщила Эстония. Чтобы этого добиться Индия обратилась к ЕС об индивидуальном исключении для 2 вакцин, производимых в стране и о признании местного сертификата.

Об этом информирует BBC.

Также, Исландия и Швейцария признают Covishield как вакцину, открывающую въезд. Индийская вакцина - одна из самых массовых в мире, она поставлялась ВОЗ в рамках глобальной инициативы Covax. Среди стран, которые используют ее - Украина. При этом в списке разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам - другая версия AstraZeneca.

Официально в ЕС разрешены и войдут в паспорт вакцинации 4 вакцини, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/ Vaxzevria и Johnson & Johnson. Если Ковишелд попадет в список, то сертификат о вакцинации препаратом даст возможность въезжать в 27 стран ЕС и 4 ассоциированные страны, среди которых Норвегия и Лихтенштейн.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Индия будет добиваться включения своей версии AstraZeneca в список разрешенных в ЕС вакцин.