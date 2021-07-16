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Прощальный визит Меркель в Белый дом: что о встрече с Байденом пишет западная пресса

Прощальный визит Меркель в Белый дом: что о встрече с Байденом пишет западная пресса
13:22 Сегодня Телеграф

Президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в четверг, 15 июня, в Вашингтоне. Это, вероятно, было последнее появление этого европейского лидера в Белом доме, прежде чем она уйдет со своей должности этой осенью.

"Телеграф" проанализировал статьи в западной прессе, что позволило нам сделать некоторые выводы по итогам переговоров.

По словам Байдена, лидеры двух стран продолжили в Овальном кабинете давний спор по поводу российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает агентство “CNN”.

Байден во время совместной пресс-конференции с Меркель заявил:  "Хотя я подтвердил свою обеспокоенность по поводу "Северного потока - 2", канцлер Меркель и я абсолютно едины в своем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угрозы своим соседям".

"Моя точка зрения на "Северный поток - 2" известна. Но к тому времени, когда я стал президентом, трубопровод был завершен на 90%, и введение санкций казалось бессмысленным", - продолжил он.

Лидеры двух стран "попросили свои команды подумать о практических мерах, которые они могли бы предпринять вместе, и о том, действительно ли энергетическая безопасность Европы, безопасность Украины усиливается или ослабляется в результате действий России".

Также на повестке дня стояли и такие темы, как изменение климата, вакцины против Covid-19, российские кибератаки, Украина и укрепление демократии.

Визит состоялся всего за три месяца до того, как Меркель покинет пост канцлера Германии в октябре, проработав на этой должности более 15 лет. Выборы по смене "канцлера свободного мира" состоятся в сентябре.

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Байден – это четвертый президент США, с которым общалась Меркель и это ее 23-й визит в Вашингтон после того, как она стала канцлером.

По словам представителя Белого дома, они обсудили "внутренние и международные вопросы, включая текущие вызовы, историю отношений между двумя странами и будущие усилия".

После новостей о том, что наводнение привело к гибели нескольких человек в Германии, Меркель назвала наводнение "катастрофой".

Лидеры представили "Вашингтонскую декларацию", в которой излагается совместное видение сотрудничества в решении проблем, а также общая приверженность правам человека и результатам, которые демократическое лидерство обеспечивает миру. Они также объявили о других инициативах, в том числе о "форуме фьючерсов", который объединяет американцев и немцев из разных секторов; экономический диалог; и партнерство в области климата и энергетики.

Прощальный визит Ангелы Меркель в Белый дом в четверг был несколько омрачен насущными проблемами и разногласиями по поводу крупного российского трубопровода и взглядом двух стран на Китай как на растущую мировую державу, пишет "Euronews"

В ходе короткого обмена мнениями с журналистами в Овальном кабинете обе стороны попытались преуменьшить различия. 

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"Мы готовы приступить к делу", - сказал Байден. "Сотрудничество между Соединенными Штатами и Германией было крепким".

Канцлер, у которой, как известно, были холодные отношения с предшественником Байдена Дональдом Трампом, сказала, что она "очень надеется на углубление отношений".

Вернувшись домой, в Германию, Меркель и соседняя Бельгия занялись последствиями сильного наводнения, в результате которого десятки людей погибли и пропали без вести. Канцлер выразила сочувствие их родственникам.

Официальные лица в Вашингтоне и других странах задаются вопросом, каким курсом может пойти Германия после сентябрьских выборов. Канцлер постарается заверить американцев в том, что больших сдвигов не будет.

Сенатор Марко Рубио, республиканец из Флориды, в письме Байдену в четверг выразил обеспокоенность тем, что трубопровод уже оказывает экономическое влияние на союзника США - Украину. Рубио сказал, что "Газпром", компания, которая управляет "Северным потоком-2", "уже начал сокращать использование трубопроводов в Украине", поскольку строительство нового газопровода близится к завершению.

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У Германии прочные торговые связи с Китаем, но она также критически относится к ситуации с правами человека в Пекине. Меркель стремится избежать ситуации, в которой Германия или Европейский союз могут быть вынуждены выбирать сторону между Китаем и США. Об этом сообщается на сайте Би-Би-Си.

Меркель настаивала на необходимости сотрудничества с Китаем по глобальным вопросам, таким как изменение климата и пандемия коронавируса.

Группа законодателей-демократов призвала Германию не блокировать приостановку действия патентов, которые защищают от копирования технологии производства вакцин от COVID-19. Законодатели утверждали, что такой отказ поможет масштабировать производство эффективных вакцин по всему миру.

Администрация Байдена поддержала приостановку прав интеллектуальной собственности на вакцины, обсуждаемую во Всемирной торговой организации, но официальные лица Белого дома не ожидают разрешения разногласий во время визита Меркель.

Хотя есть точки напряженности, Байден, похоже, хочет как следует попрощаться с Меркель. Президент запланировал небольшой обед в честь Меркель.

Ранее "Телеграф" писал о том, как Запад подставляет Украину под новый удар со стороны России.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Меркель, Президент США, Джо Байден, Канцлер Германии.
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