В Грузии помиловали двух украинских яхтсменов: за что их посадили

В Грузии помиловали и освободили граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, приговоренных к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении государственной границы.

Об этом в понедельник, 19 июля, на своей странице в Facebook сообщила член грузинской партии "Единое национальное движение", экс-начальница Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

"Украинские моряки и Михаил Батурин свободны! Удивительная история нерушимости и принципиальности. Двое украинских моряков были помилованы", - написала она.

По словам Деканоидзе, украинские яхтсмены Хомич и Дьяченко, а также задержанный гражданин Грузии Михаил Батурин отказались писать прошение о помиловании.

Президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник направился в Грузию, выразил благодарность грузинской стороне за это решение, отметив, что оно "соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами"

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter.

З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2021

В ноябре прошлого года грузинские пограничники задержали в территориальных водах страны экипаж моторной яхты Insieme, которая шла в сторону Турции. Находившимся на борту яхты морякам инкриминировали незаконное пересечение границы Грузии и суд приговорил их к четырем годам лишения свободы.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование таким решением и призвали власти Грузии пересмотреть решение суда. МИД Украины также вызвал временного поверенного Грузии в Украине.

Как сообщалось, в середине апреля этого года Таиланд решил выпустить некоторых граждан Украины из своих тюрем, а остальным сократить срок заключения. Амнистия была приурочена к празднику Национальный День страны.