Заключенные украинцы в Таиланде получили помилование: сколько людей выйдут из тюрем

Таиланд решил выпустить некоторых граждан Украины из своих тюрем, а остальным сократить срок заключения. Амнистия была приурочена к празднику Национальный День страны.

Всего на волю вышло 9 человек.

Об этом написала в своем telegram−канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

По ее словам, все граждане Украины получили королевское помилование. Правда, с тюрем выйдут не все. Двоим украинцам снизили срок наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета, проведенного в тюрьме времени). Еще один гражданин Украины получил снижение срока на половину. Шестеро украинцев были освобождены от дальнейшего наказания.

Стоит отметить, в Таиланде очень суровые законы по отношению к ряду преступлений. Среди них торговля наркотиками и оскорбление монарха.

Напомним, недавно руководство Таиланда приняло решение о сокращении сроков обязательного карантина для прибывающих в страну. Теперь приезжие будут на карантине только семь дней вместо 14. Правда, если перед этим они прошли процедуру вакцинации.