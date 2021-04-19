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Заключенные украинцы в Таиланде получили помилование: сколько людей выйдут из тюрем

Заключенные украинцы в Таиланде получили помилование: сколько людей выйдут из тюрем
12:45 Сегодня Телеграф

Таиланд решил выпустить некоторых граждан Украины из своих тюрем, а остальным сократить срок заключения. Амнистия была приурочена к празднику Национальный День страны.

Всего на волю вышло 9 человек.

Об этом написала в своем telegram−канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

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По ее словам, все граждане Украины получили королевское помилование. Правда, с тюрем выйдут не все. Двоим украинцам снизили срок наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета, проведенного в тюрьме времени). Еще один гражданин Украины  получил снижение срока на половину. Шестеро украинцев были освобождены от дальнейшего наказания.

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Стоит отметить, в Таиланде очень суровые законы по отношению  к ряду преступлений. Среди них торговля наркотиками и оскорбление монарха.

Напомним, недавно руководство Таиланда приняло решение о сокращении сроков обязательного карантина  для прибывающих в страну. Теперь приезжие будут на карантине только семь дней вместо 14. Правда, если перед этим  они прошли процедуру вакцинации.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Таиланд, Заключенные, Украинцы, Амнистия, Сиам.
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