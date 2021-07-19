Зеленский летит в Грузию: подробности визита

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в работе Батумской международной конференции в рамках визита в Грузию 19 июля.

Об этом сообщает сайт президента.

В планах главы государства - начать работу с лидерами Грузии и Молдовы в формате "Ассоциированного трио". Этот формат подразумевает сотрудничество трех государств и Европейского союза, связанное с евроинтеграцией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Майя Санду и Владимир Зеленский должны подписать декларацию саммита "Ассоциированного трио" и провести совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Ранее "Телеграф", рассказывал, что у Зеленского заявили об условиях "разворота" Украины на восток.