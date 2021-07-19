Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Замглавреда "Страны" Светлана Крюкова раскритиковала статью Путина: теперь ее обвиняют в предательстве "русского мира", но увольнять не собираются
Замглавреда "Страны" Светлана Крюкова раскритиковала статью Путина: теперь ее обвиняют в предательстве "русского мира", но увольнять не собираются
В "Слуге народа" рассказали о планах нового главы МВД Монастырского
В "Слуге народа" рассказали о планах нового главы МВД Монастырского
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" ночью произошла поножовщина (видео)
В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" ночью произошла поножовщина (видео)

Зеленский летит в Грузию: подробности визита

Зеленский летит в Грузию: подробности визита
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в работе Батумской международной конференции в рамках визита в Грузию 19 июля.

Об этом сообщает сайт президента.

В планах главы государства - начать работу с лидерами Грузии и Молдовы в формате "Ассоциированного трио". Этот формат подразумевает сотрудничество трех государств и Европейского союза, связанное с евроинтеграцией. 

Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Майя Санду и Владимир Зеленский должны подписать декларацию саммита "Ассоциированного трио" и провести совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. 

Ранее "Телеграф", рассказывал, что у Зеленского заявили об условиях "разворота" Украины на восток. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 276

Все по теме:

Украина, Молдова, Грузия, Декларация, Владимир Зеленский, Ассоциация с ЕС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)
02 На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП
03 После потопов в Европе в Украину могут хлынуть авто-"утопленники": как распознать такие машины
04 У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
05 В сети переполошились из-за концерта Земфиры в Украине: что планируется в Одессе 25 августа на самом деле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выздоровевших и госпитализированных больше, чем новых заболевших - свежие данные о коронавирусе в Украине
Выздоровевших и госпитализированных больше, чем новых заболевших - свежие данные о коронавирусе в Украине
Дым видно за километры: в Киеве горят склады транспортной компании (видео)
Дым видно за километры: в Киеве горят склады транспортной компании (видео)
Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников
Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь