Москва тормозит Киев по пути в ЕС, но трудности только мотивируют украинцев - Зеленский

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17:15 Сегодня Телеграф

Страна-агрессор Россия тормозит Украину на пути к интеграции в Евросоюз, но украинцы не боятся сложностей.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в рамках выступления на первой сессии Батумской конференции "Три нации - один выбор: Грузия, Молдова и Украина в движении".

По его словам, на сегодняшний день хорошо понимается, что Грузия, Молдова и Украина сделали правильный выбор, столкнувшись с оккупацией суверенных территорий, хотя российская агрессия и гибридные атаки существенно тормозят путь к интеграции.

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В то же время, перед Украиной стоит много других заданий, и она это понимает.

"Но они нас не пугают, а мотивируют", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что визит Зеленского к президенту США Джо Байдену откладывается.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Украина, Россия, Грузия, Евросоюз, Владимир Зеленский.
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