Москва тормозит Киев по пути в ЕС, но трудности только мотивируют украинцев - Зеленский

Страна-агрессор Россия тормозит Украину на пути к интеграции в Евросоюз, но украинцы не боятся сложностей.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в рамках выступления на первой сессии Батумской конференции "Три нации - один выбор: Грузия, Молдова и Украина в движении".

По его словам, на сегодняшний день хорошо понимается, что Грузия, Молдова и Украина сделали правильный выбор, столкнувшись с оккупацией суверенных территорий, хотя российская агрессия и гибридные атаки существенно тормозят путь к интеграции.

В то же время, перед Украиной стоит много других заданий, и она это понимает.

"Но они нас не пугают, а мотивируют", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что визит Зеленского к президенту США Джо Байдену откладывается.