"Какое лицемерие!" Зеленский почтил годовщину крушения MH17, забыв упомянуть виновников

Президент Украины Владимир Зеленский не вспомнил о виновниках авиакатастрофы МН17 над Донбассом в 2014 году. Высказав соболезнование он не упомянул вину России. Об этом ему напомнили пользователи Twitter'а в комментариях к посту и обвинили в лицемерии.

Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу #MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча! pic.twitter.com/jmmgjnckcG — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2021

Пользователи спрашивают Зеленского "Кто это сделал?", и уточняют, хватит ли у него смелости озвучить виновных. Припомнили президенту и обмен Владимира Цемаха, который был свидетелем по делу МН17.

17 июля - седьмая годовщина крупной авиационной катастрофы рейса MH17. В 2014 году Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines сбили из российского "Бука".

Также "Телеграф" писал, что Байден откладывает визит Зеленского в США.