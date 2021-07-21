В Швеции заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы: взамен просят пиццу, шашлык и вертолет

В Швеции двое заключенных взяли в заложники сотрудников тюрьмы – двух охранников, забаррикадировались и выдвигают полиции требования. О произошедшем передает Washington Post.

Так, днем в среду заключенные ворвались в помещение охранников и выключили камеры наблюдения. Есть информация, что они напали на сотрудников с бритвенными лезвиями.

По данным СМИ, возраст заключенных, устроивших опасный переполох, 24 и 30 лет. Они отбывают срок за убийство. Сообщается, что нарушители потребовали вертолет, который помог бы им сбежать из тюрьмы.

Кроме того, злоумышленники предложили освободить одного из заложников, если полиция и переговорщики раздадут 20 пицц с шашлыком другим заключенным. Еда была доставлена в тюрьму из одного из местных заведений.

Полиция заявляет, что "ситуация заморожена".

Напомним, полиция задержала психически больного пациента в Кривом Роге, который 18 июля убил медбрата психиатрической лечебницы, а после скрылся в неизвестном направлении. Злоумышленника пришлось доставать из-под кровати.

Ранее сообщалось, что всплыли интересные детали побега арестанта из одесского СИЗО.