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Пачкала одежду в грязи перед репортажем о потопе: в Германии со скандалом отстранили ведущую (видео)

Пачкала одежду в грязи перед репортажем о потопе: в Германии со скандалом отстранили ведущую (видео)
11:15 Сегодня Телеграф bbc

Немецкую телеведущую поймали на том, как она размазывала грязь по своей одежде за несколько минут до выступления по телевидению в Бад-Мюнстерайфеле в земле Северный Рейн-Вестфалия, где на прошлой неделе наводнения разрушили дома и унесли десятки жизней.

Об этом сообщает "BBC".

39-летняя Сюзанна Олен сказала, что она размазывала по себе грязь, ведь ей было "стыдно" вести репортаж из города в чистой одежде.

Телекомпания RTL заявила, что ведущую отстранили от работы за нарушение стандартов после того, как видео стало вирусным.

В своем заявлении Олен сказала, что совершила "серьезную ошибку".

Также она заявила, что помогала пострадавшим районам за несколько дней до съемок в программе RTL "Доброе утро, Германия" в понедельник.

Но перед выходом в эфир ей было "стыдно стоять перед камерой в чистой одежде", - сказала телеведущая.

Когда женщина пачкала себя, сторонние наблюдатели сняли видео, как она наклоняется, чтобы размазать грязью руки и одежду, а затем опубликовали его в социальных сетях.

 

Извиняясь за свои действия, Олен в своем заявлении сказала, что "со мной такого не должно было случиться".

RTL сообщил, что ведущую отправили в отпуск после этого случая, но не сказал, будут ли предприняты дальнейшие действия касательно женщины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Нидерландам удалось избежать жертв от наводнения, которое затопило часть Европы.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 108

Все по теме:

Германия, Наводнение, Телеведущая, Потоп, Сюзанна Олен.
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