Пачкала одежду в грязи перед репортажем о потопе: в Германии со скандалом отстранили ведущую (видео)

Немецкую телеведущую поймали на том, как она размазывала грязь по своей одежде за несколько минут до выступления по телевидению в Бад-Мюнстерайфеле в земле Северный Рейн-Вестфалия, где на прошлой неделе наводнения разрушили дома и унесли десятки жизней.
Об этом сообщает "BBC".
39-летняя Сюзанна Олен сказала, что она размазывала по себе грязь, ведь ей было "стыдно" вести репортаж из города в чистой одежде.
Телекомпания RTL заявила, что ведущую отстранили от работы за нарушение стандартов после того, как видео стало вирусным.
В своем заявлении Олен сказала, что совершила "серьезную ошибку".
Также она заявила, что помогала пострадавшим районам за несколько дней до съемок в программе RTL "Доброе утро, Германия" в понедельник.
Но перед выходом в эфир ей было "стыдно стоять перед камерой в чистой одежде", - сказала телеведущая.
Когда женщина пачкала себя, сторонние наблюдатели сняли видео, как она наклоняется, чтобы размазать грязью руки и одежду, а затем опубликовали его в социальных сетях.
#RTL-Reporterin @SusannaOhlen macht sich vor ihrem Live-Einstieg schmutzig - anstatt anzupacken: pic.twitter.com/dn3ZVPtPUy @RTLde #Hochwasserhilfe #Hochwasser #Flutkatastrophe
— Michael Ziesmann (@M_Ziesmann) July 22, 2021
Извиняясь за свои действия, Олен в своем заявлении сказала, что "со мной такого не должно было случиться".
RTL сообщил, что ведущую отправили в отпуск после этого случая, но не сказал, будут ли предприняты дальнейшие действия касательно женщины.
Ранее "Телеграф" сообщал, как Нидерландам удалось избежать жертв от наводнения, которое затопило часть Европы.