В Германии мощный взрыв на химпредприятии: людей предупреждают об опасных веществах, есть пропавшие без вести (видео)

27 июля в районе Бюрриг города Леверкузен в Германии прогремел мощный взрыв на химпредприятии.

Местные СМИ пишут, что ЧП произошло на территории кластера, где, по предварительной информации, взорвалась цистерна с горючим.

На момент выхода новости горят различные объекты химической промышленности. Некоторые из них имеют отношение к нефтебазе компании Currenta.

An Explosion that shook the town of Leverkusen in the early hours of this Morning pic.twitter.com/JBUMq4L1cE

