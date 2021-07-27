В Германии мощный взрыв на химпредприятии: людей предупреждают об опасных веществах, есть пропавшие без вести (видео)

27 июля в районе Бюрриг города Леверкузен в Германии прогремел мощный взрыв на химпредприятии.

Местные СМИ пишут, что ЧП произошло на территории кластера, где, по предварительной информации, взорвалась цистерна с горючим.

На момент выхода новости горят различные объекты химической промышленности. Некоторые из них имеют отношение к нефтебазе компании Currenta.

An Explosion that shook the town of Leverkusen in the early hours of this Morning pic.twitter.com/JBUMq4L1cE — nicoline ambe (@ambenikki) July 27, 2021

Есть информация о том, что в результате взрыва серьезно ранены два человека, еще пять пропали без вести.

Кроме того, существует реальная угроза еще одного взрыва - рядом находится склад со 100 тысячами литров легковоспламеняющихся растворителей. Также поблизости расположен мусоросжигательный завод, где уничтожают токсичные вещества.

На месте работают сотни спасателей. Местным жителям запретили покидать дома и настоятельно посоветовали закрыть окна, чтобы не дышать опасным дымом.

Напомним, в России 26 июля произошел мощный взрыв на газопроводе. Столб пламени был настолько заметен, что фотографиями и видеозаписями инцидента в соцсетях поделились жители сразу двух районов и самой Перми.