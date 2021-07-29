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Британку сбил грузовик в первый день после 9 месяцев изоляции из-за коронавируса

Британку сбил грузовик в первый день после 9 месяцев изоляции из-за коронавируса
01:29 Сегодня Телеграф сми

В Великобритании 62-летняя жительница английского города Уэймут девять месяцев не выходила на улицу из-за коронавируса, а когда сделала это, ее в первый же день сбила грузовая машина.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Погибшая женщина Льюис ждала такси и когда оно приехало, начала переходить дорогу, но не заметила грузовика, ведь доставала из сумки защитную маску. 

Кроме того, водитель грузовика не мог ее увидеть, поскольку женщина попала в слепую для него зону. Перед тем, как сдать назад, водитель проверил зеркала заднего вида и дорогу вокруг себя, но не увидел женщину, пишет СМИ.

После аварии британку некоторое время не могли достать из-под автомобиля.

Когда приехали спасатели, они увидели, что женщине не удалось выжить.

Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от травм, полученных в результате аварии.

Правоохранители начали узнавать детали события и от врачей услышали, что погибшую ранее признали клинически уязвимой к коронавирусу. Именно из-за страха заболеть, она не покидала свой дом от 16 ноября прошлого года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 июля в Польше в Радомско автобус с гражданами Украины попал в аварию - 10 людей пострадали.

Напоминаем о том, что двое пассажиров автобуса впоследствии аварии уже умерли в польской больнице.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Англия, Великобритания, Сбил автомобиль, COVID.
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