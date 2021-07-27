ДТП с украинцами в Польше: второй пострадавший скончался в больнице

В субботу, 24 июля, в Польше близ города Радомско произошло ДТП между пьяной женщиной на легковушке и микроавтобусом с украинцами.

Вследствие инцидента пострадали семеро украинцев, трое из которых попали в больницы в критическом состоянии. Один из них скончался позже в тот же день.

Как передает посольство Украины в Польше, во вторник, 27 июля, в больнице скончался еще один из пострадавших украинцев.

"К сожалению, 2 граждан Украины погибли в результате ДТП", - проинформировали в посольстве.

Там также добавили, что еще трое пострадавших остаются в больнице.

Станом на 08.30 год 27.07.2021 у медичних закладах перебувають 3 громадян України.

На жаль, 2 громадян України загинули внаслідок ДТП.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. https://t.co/KSrD6RrgqQ — Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 27, 2021

Как сообщалось ранее, 36-летняя виновница ДТП после аварии тоже была доставлена в больницу, а затем взята под арест. В ее крови обнаружили 4 промилле алкоголя. За содеянное ей грозит до 12 лет лишения свободы.