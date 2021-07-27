Скачать
Вторник, 27.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украина может одним махом ослабить Россию и заработать миллиарды долларов: в чем кроется секрет
Украина может одним махом ослабить Россию и заработать миллиарды долларов: в чем кроется секрет
Крестный ход УПЦ МП парализовал Киев: эксклюзивный фоторепортаж
Крестный ход УПЦ МП парализовал Киев: эксклюзивный фоторепортаж
Германия требует шагов по Донбассу от Украины, но не ждет их от России – как к этому относиться Киеву
Германия требует шагов по Донбассу от Украины, но не ждет их от России – как к этому относиться Киеву
Украинский пловец Романчук установил олимпийский рекорд в Токио
Украинский пловец Романчук установил олимпийский рекорд в Токио

ДТП с украинцами в Польше: второй пострадавший скончался в больнице

ДТП с украинцами в Польше: второй пострадавший скончался в больнице
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф

В субботу, 24 июля, в Польше близ города Радомско произошло ДТП между пьяной женщиной на легковушке и микроавтобусом с украинцами.

Вследствие инцидента пострадали семеро украинцев, трое из которых попали в больницы в критическом состоянии. Один из них скончался позже в тот же день. 

Как передает посольство Украины в Польше, во вторник, 27 июля, в больнице скончался еще один из пострадавших украинцев. 

"К сожалению, 2 граждан Украины погибли в результате ДТП", - проинформировали в посольстве. 

Там также добавили, что еще трое пострадавших остаются в больнице. 

Как сообщалось ранее, 36-летняя виновница ДТП после аварии тоже была доставлена в больницу, а затем взята под арест. В ее крови обнаружили 4 промилле алкоголя. За содеянное ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 362

Все по теме:

Украина, Польша, ДТП, Радомско.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прокуратура выяснила, как умер топ-чиновник патрульной полиции в Одессе
02 Финалистка "Холостяка" Юля Зайка и телеведущий Богдан Юсипчук поженились (фото, видео)
03 Украина может одним махом ослабить Россию и заработать миллиарды долларов: в чем кроется секрет
04 Жириновский потребовал исключить Украину из ООН
05 Итоги дня 26 июля: артудар по ВСУ на Донбассе, состояние Кравчука, смерть полицейского в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Газонокосильщик попал под трамвай в Одессе: он чудом остался жив, но не может выбраться (видео 18+)
Газонокосильщик попал под трамвай в Одессе: он чудом остался жив, но не может выбраться (видео 18+)
Полгода президентства Байдена: кем глава Белого дома стал для Украины?
Полгода президентства Байдена: кем глава Белого дома стал для Украины?
Мендель отправила свою книгу в Кремль
Мендель отправила свою книгу в Кремль
США не могут ни похоронить, ни сдержать &quot;Северный поток-2&quot; - политолог
США не могут ни похоронить, ни сдержать "Северный поток-2" - политолог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь