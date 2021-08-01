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Огромный валун рухнул на машину в тоннеле, водитель чудом остался жив (фото)

Огромный валун рухнул на машину в тоннеле, водитель чудом остался жив (фото)
Обновлено 08:17 Сегодня Телеграф Фото: nrk

В Норвегии в автомобильном тоннеле Тродаль большой камень сорвался сверху и упал на легковой автомобиль. Валун проломил крышу автомобиля. Водитель чудом не пострадал.

Об этом сообщает NRK.

Инцидент произошел еще 29 июля около 14:00 в тоннеле Тродаль, на трассе Е39, к северу от Бергена, в районе городка Матре.

В компании-операторе дороги сказали, что камень весил около тонны. Машина полностью разрушена, чудом уцелела только зона, где расположено водительское сиденье.

В Норвегии камень упал на автомобиль

В Норвегии камень упал на автомобиль

С слов свидетелей, водитель был в шоке, но самостоятельно вышел из автомобиля, а камни попали в еще одно авто, но нанесли меньший вред. Более шести часов после инцидента проезд по тоннелю был закрыт.

Позже выяснилось, что водитель легковушки, в которую попал камень - 41-летний гражданин Польши, который живет в Норвегии. Он ехал встретить детей в аэропорту.

Следует отметить, что этот тоннель недавно обновляли, и его инспекцию завершили буквально за три дня до инцидента.

Отметим, 29 июля в Польше поезд врезался в грузовик на железнодорожном переезде, в результате чего травмировалось восемь человек.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Норвегия, Камень, Валун.
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